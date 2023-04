Simona Halep dezvăluie adevăratul caracter al lui Mouratoglou: cum s-a comportat după testul anti-doping picat

Simona Halep a putut conta pe ajutorul antrenorului său, Patrick Mouratoglou, în cea mai dificilă perioadă a vieții sale.

Jucătoarea de tenis din România a afirmat că, mulțumită antrenorului francez, a putut trasa calea completă pentru a identifica sursa contaminării cu Roxadustat, care a fost demonstrată ca provenind dintr-un supliment, afirmă Halep.

Simona Halep, despre Mouratoglou: „M-am putut baza pe el, pe ajutorul lui. Pentru că a fost alături de mine la fiecare pas, am putut să găsim adevărul.”

„Până acum, a fost cea mai dură bătălie pe care am purtat-o în viața mea și în cariera mea. Am primit o scrisoare din partea Federației Internaționale de Tenis, prin care mi se comunica că am fost testată pozitiv la o cantitate extrem de mică de Roxadustat.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să îi scriu antrenorului meu, lui Patrick, pentru a-l întreba dacă am înțeles bine că testul meu de urină a ieșit cu rezultat pozitiv. Din acel moment, m-am putut baza pe el, pe ajutorul lui. Pentru că a fost alături de mine la fiecare pas, am fost în stare să găsim adevărul.

Am simțit sprijinul oamenilor, al fanilor mei, al tuturor, simt că ei nu cred că am luat în cunoștință de cauză o substanță interzisă.

Asta m-a făcut să mă simt mai puternică, să vreau să revin, să muncesc din greu pentru a putea reveni la nivelul de dinainte, dacă nu la un nivel mai înalt. Vreau cu adevărat să revin în tenis și să joc la cel mai înalt nivel,” a declarat Simona Halep, în interviul acordat Tennis Majors.