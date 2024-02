Simona Halep a anunțat că 's-a terminat coșmarul', Patrick Mouratoglou o duce bine: "E începutul unei noi aventuri!" Ce anunț a făcut francezul 

Măcinată psihic de cazul de dopaj care i-a zădărnicit evoluția firească în circuit, Simona Halep a făcut miercuri un anunț pe rețelele sociale. 'S-a terminat coșmarul" a fost ideea pe care și-a construit constănțeanca discursul. Dubla campioană de Grand Slam a vrut să-și informeze fanii că va anunța verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv când avea informații finale.

Simona Halep speră să scape cu o pedeapsă minimă din partea judecătorilor de la Laussane, oraș unde a fost audiată timp de trei zile la începutul lui februarie. La TAS a fost și fostul antrenor al Simonei Halep, afaceristul de origine greacă Patrick Mouratoglou.

În tot acest timp, Mouratoglou își vede nestingherit de tenis.

Holger Rune, locul 7 ATP, a anunţat miercuri că Patrick Mouratoglou redevine antrenorul său.

"Sunt entuziasmat să lucrez din nou cu Patrick", a precizat el într-un comunicat. “Am avut unele dintre cele mai mari triumfuri ale mele alături de el şi abia aştept să reîncep lupta pentru titluri majore. Am avut o discuţie bună despre cum ar trebui să arate colaborarea noastră şi am căzut de acord asupra a ceva care să creeze condiţiile potrivite pentru performanţele mele."

Hello @pmouratoglou ????looking forward to new victories together with you and the team ???????? pic.twitter.com/zaURoii8mX