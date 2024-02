Reacția Simonei Halep, la două săptămâni după audierile de la TAS: "Coșmarul s-a încheiat! Vă mulțumesc tuturor"

Audierile Simonei Halep de la TAS s-au desfășurat în perioada 7-9 februarie. Românca, suspendată patru ani din tenis pentru dopaj, în octombrie 2022, a susținut că nu a luat în mod conștient respectivul supliment contaminat.

Reacția Simonei Halep, la două săptămâni după audierile de la TAS

Halep așteaptă acum un verdict de la TAS, care ar putea veni în termen de aproximativ 2-3 luni după audieri, iar fostul lider mondial a ținut să le transmită un mesaj urmăritorilor săi.

"Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa de a mă apăra la TAS și de a arăta că nu am apelat la niciun tip de dopaj. Este ceea ce am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus și vreau să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor sportului, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru susținerea incredibilă și pentru mesajele și clipurile transmise mie în aceaastă perioadă chinuitoare. Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Susținerea voastră a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat forță să continui să lupt în fiecare zi pentru a demonstra adevărul.

Vă voi oferi vești legate de cazul meu imediat ce le voi primi. Vă doresc toate cele bune. Binele și adevărul înving mereu", a scris Halep, pe Instagram.

Cazul Halep a ajuns la TAS | Ce susține sportiva

Simona Halep a fost audiată săptămâna trecută de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, după ce a depus un apel împotriva suspendării sale pe o perioadă de patru ani, impusă de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Sportiva română a solicitat anularea deciziei ITIA și reducerea sancțiunii.

În luna septembrie a anului trecut, Simona Halep a fost suspendată pentru o perioadă de patru ani pentru dopaj. ITIA a menționat că fostul lider mondial a fost suspendat pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Pentru a-și susține nevinovăția, Simona Halep a inițiat o acțiune legală împotriva companiei canadiene care a produs suplimentele nutriționale care ar fi fost contaminate. Halep solicită despăgubiri în valoare de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, producătorul Schinoussa Superfoods, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat, un medicament interzis de Agenția Mondială Antidoping.

Simona Halep argumentează că afirmațiile false ale companiei Quantum cu privire la legalitatea suplimentului i-au afectat reputația și au avut consecințe asupra carierei sale în tenis. Procesul intentat de Halep are loc la un tribunal din Manhattan, New York.