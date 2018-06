Si-a anuntat RETRAGEREA dupa ce a fost suspendata pentru DOPAJ! Finalista Roland Garros, DISTRUSA: "Nu mai am puterea sa revin!"

Lumea tenisului e implicata intr-un nou scandal de dopaj.

Jucatoarea italiana de tenis Sara Errani, finalista la Roland Garros in 2012, a afirmat ca nu stie daca va mai avea forta sa revina in circuitul profesionist, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne i-a prelungit de la 2 la 10 luni suspendarea pentru incalcarea regulamentului antidoping, informeaza Gazzetta dello Sport.



"Nu am utilizat niciodata substante dopante, mi-a fost recunoscuta involuntaritatea. Dar timp de sapte luni am asteptat o sentinta amanata de opt ori! Este o nedreptate profunda si vreau sa strig cat mai tare, pentru ca stiu ca nu am nimic sa-mi reprosez. Nu stiu daca voi mai avea forta si vointa sa joc din nou tenis dupa toate acestea", a precizat Errani intr-un comunicat.

In august 2017, o instanta independenta a Federatiei internationale de tenis (ITF) a suspendat-o pe Errani pentru doua luni, din cauza unui control pozitiv inopinat la substanta letrozol, din familia de hormoni si modulatori metabolitici, efectuat pe 16 februarie 2017.

Errani, in varsta de 31 ani, a justificat prezenta substantei prin faptul ca a intrat accidental in contact cu medicamentul pe care mama ei il lua din motive de sanatate. Castigatoare a 5 Grand Slam-uri la dublu, italianca a facut apel la TAS pentru anularea suspendarii, dar forul de la Lausanne a majorat suspendarea la 10 luni cu efect imediat si a anulat rezultatele ei din perioada 16 februarie - 17 iunie 2017.

Agentia italiana antidoping a facut, de asemenea, recurs la decizia ITF si a cerut la TAS o suspendare mai drastica.

"Sunt cu adevarat dezgustata de aceasta afacere. Nu cred ca ceva similar s-a mai intamplat sau gestionat pana acum, dupa umila mea opinie, intr-o maniera atat de rusinoasa", a mai precizat italianca.

Errani, nr. 74 WTA, mai are de efectuat 8 luni de suspendare, dupa cele doua efectuate deja. Ea a jucat la editia din acest an de la Roland Garros, unde a fost eliminata in primul tur de frantuzoaica Alize Cornet.