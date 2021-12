Shuai Peng neagă totul în primul interviu acordat de la dispariție, dar WTA și ITF își mențin poziția față de China

La o lună și jumătate după ce posta pe Weibo o acuzație de viol la adresa fostului vice-premier al Chinei, Zhang Gaoli, Shuai Peng a declarat într-un interviu că nu ar fi scris niciodată despre un abuz sexual.

„De ce m-ar monitoriza cineva? Sunt întotdeauna foarte liberă. Vreau să accentuez un lucru: nu am spus sau scris niciodată că cineva m-a agresat sexual, trebuie să accentuez ferm acest lucru.

Referitor la postarea mea pe Weibo, ea are legătură cu probleme din viața mea privată. Cred că toată lumea a înțeles greșit ce s-a întâmplat, iar interpretările nu sunt adevărate,” au fost cuvintele spuse de Shuai Peng, într-un interviu acordat pentru o companie media din Singapore, potrivit GSP.



După ce a dispărut două săptămâni în luna noiembrie, iar postarea a fost ștearsă la 20 de minute de la momentul publicării, WTA a intervenit, directorul Steve Simon cerând Chinei explicații și dovezi verificabile care să ateste siguranța jucătoarei.

Din acel moment, presa de stat chineză a livrat imagini și videoclipuri cu Shuai Peng, dar nicio ipostază nu confirmă siguranța și libertatea de mișcare a fostei lidere WTA.



În postarea sa, Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a spus că Zhang a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el după ce au jucat tenis. „Am fost foarte speriată. În după-amiaza aceea, am refuzat mai întâi. Nu m-am putut opri din plâns. De frică (...) am cedat şi am făcut sex", a spus ea.

Ea a adaugat că soţia liderului ştia despre asta şi "a fost de pază afară". Peng spune că mai târziu a devenit amanta lui Zhang, până la o ceartă recentă. Ea precizat că nu are dovezi care să-şi susţină afirmaţiile. „Întotdeauna ţi-a fost teamă că ascund un aparat de înregistrat. Cu siguranţă vei nega sau vei ajunge până acolo încât să mă ataci", a scris ea, adresându-se lui Zhang Gaoli, notează Telekom Sport.

#PengShuai speaks to the media for the first time since posting her explosive allegations. The reporter interviewing her is from a Singaporean newspaper that is blocked in China. Peng talks about her accusation and her life since posting it on Weibo (PART 1) pic.twitter.com/9nSN0sUl1Z