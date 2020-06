Sfaturile Simonei Halep pentru parintii care vor sa isi trimita copiii la tenis

Simona Halep stie care este secretul pe care trebuie sa-l aplice toti parintii care isi doresc un viitor luminos in tenis pentru copiii lor.

Numarul 2 WTA le recomanda parintilor sa isi lase copiii sa se bucure de joc si sa se dezvolte in voie, fara a-si exercita prea multa influenta in procesul lor de crestere.

"Faptul ca am castigat Roland Garros-ul la junioare mi-a dat un sentiment ca trebuie sa urc la urmatorul nivel, adica sa-l castig la senioare. Dar ce este junioratul nu se compara cu ce avem noi in zilele astea la senioare. Este egal cu zero, adica de fiecare data cand am ocazia sa ma intalnesc cu parinti de copii care joaca tenis le spun ca, efectiv, nu inseamna nimic un titlu la 13-14-15 ani. Sa lase copilul sa se dezvolte, sa isi spuna trairile, sa se bucure de joc, pentru ca ajunge la 20 stresat si saturat de tenis. De aceea, trebuie sa controlezi si sa nu lasi emotiile si rezultatele sa te domine, altfel te blochezi," i-a relatat Simona Halep lui Andi Moisescu in cadrul emisiunii BT Talks.

"Mie mi-a placut stresul. Cum zice si Darren, 'tu daca nu joci cu presiune, nu joci bine.' M-am obisnuit cu stresul de copil si faptul ca la 6 ani plangeam de rusine cand intram pe teren, iar cand trebuia sa fac incalzirea ma duceam in parcare, ca sa nu ma vada nimeni. Tata ma certa cand eram copil, dar nu pentru ca pierdeam un meci, ci pentru ca aveam emotii si imi era rusine. Am fost un copil emotiv si sunt in continuare o persoana emotiva, dar atunci eram ceva exagerat. Plangeam ca trebuia sa intru pe teren, dar nu ca nu voiam, cred ca nu voiam sa ii dezamagesc si incercam sa ma ascund tot timpul," a mai spus numarul 2 WTA in cadrul aceluiasi podcast.