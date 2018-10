Schimbare istorica la Wimbledon! Reactia Simonei Halep: "Cateodata, e de ajuns!"

Organizatorii de la Wimbledon au decis sa introduca tie-break-ul in setul decisiv, iar Simona Halep a vorbit despre disparitia meciurilor maraton.

Reprezentantii celui de-al treilea turneu de Grand Slam al sezonului au hotarat sa faca o schimbare importanta in formatul meciurilor din cadrul intrecerii care are loc in fiecare an la All England Club. Asadar, partidele ajunse in setul decisiv nu se vor mai disputa la infinit, pana cand un tenismen se distanteaza la doua game-uri, ci pana la scorul de 12-12. Daca se va ajunge la acest scor, mai departe se va juca tie-break. Organizatorii au luat aceasta hotarare din cauza semifinalei dintre Kevin Anderson si John Isner, care a durat nu mai putin de 6 ore si 36 de minute, fiind castigata de sud-african in setul decisiv cu 26-24, insa in finala nu a mai putut da randamentul asteptat.

Si Simona Halep a avut un meci maraton anul acesta. Nu la Wimbledon, ci la Australian Open - a fost 15-13 in setul decisiv cu Lauren Davis. Sportiva noastra a vorbit despre hotararea londonezilor. ”Cateodata, este de ajuns. Este bine sa ai o pauza si sa joci tie-break de la acel scor”, a declarat romanca din fruntea clasamentului mondial.

Intrebata daca ar fi fost mai bine ca tie-break-ul sa inceapa de la 6-6, Simona Halep a replicat: ”Nu, este mai interesant sa joci mai mult. Nu stiu daca eu voi ajunge pana acolo. Am ajuns in acea pozitie la Melbourne, dar atunci a fost prima si ultima data in viata mea. Dar cred ca 12- 12 este un scor bun”.