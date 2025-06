Oltenii ar avea sume restante de achitat către foști jucători și antrenori ai clubului, dar și către Dinamo, care evoluează în primul eșalon al României. FCU Craiova ar fi primit de la Federația Română de Fotbal penalități sportive în valoare de 37.000 de lei și ar avea în acest moment datorii care depășesc 150.000 de euro (DETALII AICI).



Adrian Mititelu: ”Brandul Universitatea Craiova aparține familiei Mititelu. Am fost victima unor abuzuri foarte mari!”



Adrian Mititelu a revenit cu o conferință de presă în care a explicat ce înseamnă brandul Universitatea Craiova pentru el și a avut un nou mesaj pentru Federația Română de Fotbal. Afaceristul a făcut recent și scandal în fața FRF.



”Sper să încerc astăzi să transmis un mesaj pe înțelesul tuturor, pentru cei care sunt interesați despre acest brand, Universitatea Craiova, și povestea mea despre acest brand și perspectiva acestei echipe care de 15 ani se află într-o luptă perpetuă împotriva unor abuzuri nemaiîntâlnite în lumea democratică.



Din păcate, deși mi-am dorit să fie cât mai puține chestiuni legate de problemele juridice și de problemele de legalitate și, mai mult, să vorbim de activitatea sportivă, din păcate nu am putut să depășesc această problemă, deoarece s-au intensificat din nou toate presiunile și abuzurile la care sunt supus.



Nu vreau să mă victimizez gratuit, să par o victimă. Efectiv, sunt o victimă. O să vă aduc la cunoștință toate lucrurile care vor arăta situația exactă.



Eu am mai multe puncte și o să fiu nevoit să reamintesc niște lucruri. Poate ați uitat anumite aspecte legate de acest scandal.



Primul punct pe care-l supun explicațiilor e despre povestea familiei noastre și despre povestea Universității Craiova.



Vreau să știți că dintre toți cei care vorbesc despre acest brand, acest nume, nimeni pe planeta Pământ niciodată nu a prețuit mai mult acest brand decât noi și mai cu seamă vorbesc despre mine, că eu sunt cel care am atras familia în această chestiune.



Eu am militat și am făcut pașii care trebuiau să fie făcuți ca să facem față tuturor acestor lucruri. De la bun început, vreau să știți că din anul 2005, când clubul retrogradase pentru prima oară în istorie, era o Societate Comercială cu foarte multe datorii în Liga 2 și foarte mulți juniori.



Nimeni din Craiova nu a fost interesat cu adevărat să preia acest club. Singurii care au avut curajul au fost familia Mititelu. Noi am investit tot pentru acest brand.



Eu și noi am avut slăbiciunea să investim în acest brand. Dar de ce? Că așa am considerat eu că acest brand are o valoare uriașă și nu pierd nimic dacă investesc. Pentru că e o investiție sigură. Eu am investit cu scopul că indiferent cât de mare e efortul și riscul, acest brand nu își pierde valoarea.



Mă înjură suporterii, mă înjură unii care au plătit 20 de bilete la echipă și vorbesc ei de Universitatea Craiova. Eu, care am băgat tot aici nu am voie să vorbesc. Eu, dintre toți, am prețuit cel mai mult acest brand. Eu sunt cel mai în măsură să vorbesc despre acest brand că îmi aparține mie și familiei mele.



Vă convine sau nu vă convine, brandul Universitatea Craiova aparține familiei Mititelu. Faptul că printr-un act de expropriere făcut de Sandu Mircea, fost așa-zis președinte de federație, Lia Olguța Vasilescu, fost primar, și municipiul Craiova în sine și-au permis să ia afacerea familiei Mititelu și să o treacă în mod ilegal și abuziv în proprietatea societății Blue Lions mutată în Craiova, U Craiova 1948 Club Sportiv, îmi vine și rău când spun asta, mi-au luat și numele, și băgați în Liga 2 ilegal, acum joacă în Liga 1... Sunt neafiliați, dar ei joacă fotbal.



Am fost victima unor abuzuri foarte mari. Deși lucrurile păreau stinse, Dumnezeu și soarta a făcut ca situația juridică să se întoarcă.



În acest moment, Tribunalul București a respins dezafilierea Universității Craiova, adică Fotbal Club Universitatea Craiova, și în acest moment suntem în situația în care clubul e membru asociat, fondator al Federației Române de Fotbal, iar actualul club, fost Blue Lions București și devenit cu modificări succesive de nume U Craiova 1948 nici măcar nu e afiliat la federație!



Vă dați seama în ce situație ne aflăm? Mai mult, Fotbal Club Universitatea Craiova SA e în faliment din cauza excluderii. A pierdut tot patrimoniul și a intrat în faliment. Ăsta e motivul pentru care nu poate ea să joace în campionat. E dizolvată. E într-o fază de dizolvare.



Aici, vreau să fac o paranteză, că e foarte important. Fotbal Club Universitatea Craiova era unul dintre cele mai bogate cluburi din România. Avea 2,5 milioane de euro datorii la momentul începerii scandalului cu Pițurcă. Avea jucători de 2, de 3, de 6 milioane. Avea patrimoniu cel puțin 10.000 de metri teren intravilan în Craiova, circa 10 mașini de lux, un autocar și creanțe de la ANPR de circa pentru 430.000 de metri pătrați de teren de despăgubiri. Asta avea Fotbal Club Universitatea Craiova când a intrat în faliment. A fost băgată în faliment cu scopul de a fi distrusă.



Vreau să rețineți că, prin comparație, CFR Cluj și Dinamo București au ieșit din insolvență pentru datorii de circa 20 de milioane de euro! Neavând patrimoniul pe care l-a avut Fotbal Club Universitatea Craiova.



În perioada 2013-2014, cu foarte multe dezinformări și nebunii s-au prezentat datorii care nu au existat tot ca să se creeze o atmosferă de neîncredere și de a se justifica toate acțiunile de a mi se fura afacerea.



În prezent, Federația Română de Fotbal trebuie să răspundă civil pentru faptul că așa zisa excludere nu a avut loc niciodată, nu a produs efecte”, a spus, printre altele, Adrian Mititelu.