Salt spectaculos în clasamentul WTA pentru Sorana Cîrstea după calificarea în optimile WTA Miami. Când va juca pentru un loc în sferturi

În urma victorie cu Karolina Muchova, scor 7-5, 6-1, jucătoarea de tenis din România a făcut un salt impresionant în clasamentul 'live' WTA, avansând 16 poziții, până pe locul 58.

După prestația foarte bună de la Indian Wells, unde a ajuns până în sferturile de finală, fiind învinsă de Iga Swiatek, Sorana Cîrstea continuă în aceeași ritm și la Miami.

Românca şi-a asigurat un cec de 96.955 de dolari şi 120 de puncte WTA, iar în optimi va înfrunta o altă cehoaică, pe Marketa Vondrousova, care a dispus cu 6-1, 6-2 de conaţionala Karolina Pliskova.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit până acum de două ori. Sorana Cîrstea şi Marketa Vondrousova (23 ani, 103 WTA) şi-au împărţit victoriile în meciurile directe, cehoaica impunându-se cu 6-2, 6-4 în turul al treilea la Australian Open în 2021, iar Sorana Cîrstea câştigând cu 7-5, 3-6, 6-4 anul trecut în primul tur la Sankt Petersburg.

Partida din faza optimilor de finală de la WTA Miami este programată pentru luni, 27 martie, nu mai devreme de ora 21:00 (ora României).

Redemption achieved! After fighting back from down 5-3 in the 1st set, Sori raised her level to win the set and never looked back. She gets the win today and she looks unstoppable right now. Sorana Cirstea defeated Karolina Muchova 7-5, 6-1. Next up for Sori is Vondrousova in R4. pic.twitter.com/m0Y2CuZ8pa