Sorana Cîrstea, „interzisă” în SUA: momentul care i-a indignat pe fani! Ce s-a întâmplat cu transmisiunea partidei sale cu Garcia

Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) a reușit să o elimine pe Caroline Garcia (29 de ani, 4 WTA) din turneul WTA 1000 de la Miami la doar zece zile după ce reușea să o învingă pe aceeași jucătoare în competiția de același calibru de la Indian Wells.

Bântuită de Sorana Cîrstea în „Sunshine Double” 2023, Caroline Garcia a văzut chiar și o schimbare în staff-ul său după aceste două înfrângeri, separându-se de preparatorul fizic, Laura Legoupil, notează ProSport.

Marea victorie a Soranei Cîrstea nu a putut fi urmărită în SUA din cauza alegerilor făcute de producătorii Tennis Channel. Anumiți fani ai tenisului și-au exprimat frustrarea în legătură cu decizia Tennis Channel de a nu transmite partida Garcia - Cîrstea: „E o rușine că acest meci nu a fost transmis pe Tennis Channel. Postul TV preferă să ofere acoperire jucătoarelor americane, care continuă să piardă. Vrem să vedem meciuri de tenis de calitate! Nu vreau să văd doar jucătoare americane pierzând”, s-a revoltat un utilizator de Twitter.

În România, transmisiunea televizată a fost întreruptă în timpul setului secund și nu a putut fi reluată în timp util pentru ca telespectatorii din țara noastră să poată savura în direct marele succes al jucătoarei din Târgoviște.

„Nu am apucat să terminăm meciul Soranei Cîrstea împreună din cauza căderii fluxului de transmisie, dar felicitări pentru o victorie atât de mare,” a scris Alexandra Dulgheru pe Instagram, fosta jucătoare de tenis din România comentând live prima parte a acestei confruntări.

Alex Dulgheru confirms that Sori’s match went down for everyone, it wasnt just you. ???? pic.twitter.com/CsluuWjnUC