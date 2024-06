Djokovic merge la Wimbledon, dar nu știe dacă va putea juca. Sârbul s-a operat recent la genunchi

Luni, Novak Djokovic (37 de ani) va ajunge la All England Lawn Tennis and Croquet Club, dar participarea sa la ediția din 2024 a Wimbledonului este pusă sub semnul întrebării.

S-a operat de menisc, după accidentarea de la French Open

Supercampionul sârb, care a câștigat turneul pe iarbă britanic de șapte ori (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) a suferit o operație la menisc în urmă cu doar 18 zile.

Intervenția chirugicală a fost necesară după ce acesta s-a retras de la French Open, imediat după victoria contra lui Francisco Cerundolo, pentru că alunecase în timpul meciului din turul al patrulea și fuserise o ruptură de menisc la genunchiul piciorului drept. Operat la Paris, acesta a decis să vină la turneul britanic și să se antreneze pe iarba complexului din cartierul londonez Church Road, dar să se decidă ulterior dacă starea sa de sănătate îi permite să fie la un nivel acceptabil.

Djokovic, unul dintre mari sportivi din istoria tenisului

Wimbledon 2024 va începe pe 1 iulie, iar Djokovic dorește o repetiție la nivel înalt pentru turneul olimpic de la Paris, unde sârbul dorește să participe pentru a cuceri medalia de aur, singura mare distincție care îi lipsește din palmares, el reușind să ia bronzul al ediția din 2008, unde finala fost jucată de Rafael Nadal (Spania) și Fernando Gonzalez (Chile).

Clasat pe locul al treilea în clasamentul ATP la zi, Djokovic este considerat de mulți cel mai valoros tenismen din istorie, deși a fost rival în generația sa cu marii campioni Rafael Nadal și Roger Federer. "Nole" a câștigat 98 de turnee de simplu, printre ele cele mai importante trofee puse în joc în tenisul masculin profesionist, precum Australian Open (x10), Wimbledon (x7), US Open (x4), French Open (x3), Tour Finals (x7) și a fost liderul clasamentului ATP pentru 428 săptămâni.

Foto - Getty Images