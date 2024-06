Novak Djokovic (37 de ani) s-a retras la Paris înainte de a disputa sfertul de finală al turneului de la Roland Garros, iar ulterior a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi, în capitala Franței.

Operația pare să nu îl fi destabilizat pe tenismenul sârb prea tare, din punct de vedere fizic, deoarece finalistul ediției precedente s-a înscris cu succes pe tabloul principal al competiției de la Wimbledon.

