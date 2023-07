Recordurile uriașe pe care le stabilește Novak Djokovic, dacă iese campionul Wimbledon 2023 

Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) îl întâlnește pe Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP), în finala ediției 2023 a turneului de la Wimbledon, an în care tenismenul sârb continuă să stabilească noi recorduri, în istoria tenisului.

O victorie în ultimul act al competiției de mare șlem de la Londra l-ar face pe Djokovic să îl egaleze pe Federer, la numărul de trofee cucerite în turneul de la Wimbledon.

„El e înfometat. Și eu sunt înfometat. Să înceapă festinul!”, a spus Djokovic, comentând dorința de victorie a tânărului Alcaraz, în finala Wimbledon 2023.

„Judecând după prestațiile pe care le-am văzut, cred că aceasta este cea mai bună finală pe care o puteam avea. Ambii suntem în formă bună și jucăm bine. E, probabil, cea mai anticipată finală, de majoritatea oamenilor,” a declarat Novak Djokovic, în conferința de presă organizată după încheierea semifinalei cu Jannik Sinner, potrivit BBC.

- al cincilea titlu consecutiv pe iarba londoneză. Doar Bjorn Borg și Roger Federer au reușit această performanță.

- al optulea titlu de campion la Wimbledon. Doar Roger Federer a reușit această performanță.

- al 24-lea titlu de mare șlem. Doar Margaret Court a reușit această performanță.

- al 35-lea meci consecutiv câștigat la Wimbledon.

- a 46-a victorie la rând pe Terenul Central și extinderea șirului de invincibilitate la 11 ani.

Novak Djokovic has become the first player in history to reach 35 Grand Slam singles finals ????#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/8NYR6dTEdy