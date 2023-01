Reacția lui Nadal, după ce Djokovic l-a egalat la numărul de Grand Slam-uri câștigate

Devenit pentru a zecea oară campion al turneului de mare șlem de la Melbourne, Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) a fost felicitat de marii săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal.

„Felicitări Nole, ție și echipei tale, pentru această realizare măreață. Bine meritată. Bucură-te de moment,” a scris Rafael Nadal pe Instagram, în timp ce Roger Federer și-a scris felicitarea în mai puține cuvinte.

„Incredibil efort, din nou! Felicitări!”, i-a transmis tenismenul elvețian sârbului, spre surprinderea unor utilizatori ai platformelor sociale, care au notat diferența semnificativă de lungime dintre mesajele de felicitare transmise de Federer în ianuarie 2022 - când l-a felicitat pe Nadal -, respectiv în ianuarie 2023, când destinatarul mesajului a fost Djokovic.

Roger Federer, felicitare amplă pentru Rafael Nadal, în urmă cu un an

„Ce meci!

Prietenului meu și marelui rival, Rafael Nadal,

Felicitări din toată inima pentru că ai reușit să devii primul tenismen care câștigă 21 de titluri de mare șlem. Cu câteva luni în urmă, glumeam că suntem amândoi în cârje. Incredibil. Niciodată să nu subestimezi un mare campion. Etica ta de muncă incredibilă. Dedicarea și spiritul tău de luptă sunt o inspirație pentru mine și mulți alții în lume.

Sunt mândru să împart această eră cu tine și onorat să joc un rol în a te împinge să reușești mai multe victorii, la fel cum ai făcut și tu pentru mine în ultimii 18 ani.

Sunt sigur că mai ai multe reușite înainte, dar momentan bucură-te de asta!”, au fost cuvintele alese de Roger Federer pentru a-l felicita pe Rafael Nadal, în data de 30 ianuarie 2022.

