"Am stat de vorbă o oră". Dezvăluirea lui Mihai Stoica despre 'ședința' cu Damjan Djokovic

Marius Șumudică a fost asociat cu posibile numiri la FCSB și FCU Craiova, după ce Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de antrenorii săi, Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Recent, s-a scris că Damjan Djokovic l-ar fi sunat pe Marius Șumudică, cel cu care a colaborat în perioada petrecută la Al Raed, pentru a-l convinge să semneze cu FCSB, iar Mihai Stoica a ținut să pună capăt speculațiilor pe acest subiect.

Ce au discutat Mihai Stoica și Damjan Djokovic

Oficialul vicecampioanei României a dezvăluit că a avut un dialog cu jucătorul de la FCSB, în care au lămurit situația.

"E un jucător în care am mare încredere, la revenirea din Olanda am discutat, e Djokovic, că tot a apărut că l-a sunat pe Şumudică şi s-a plâns etc. şi i-am zis, am stat de vorba o oră în birou. 'Pari un om sincer şi vreau să ştiu'.

Nu se ascunde, are persoanlitate, fără să se teamă. Cum vezi, am lucrat cu Dan Petrescu. A zis că este surprins de intensitatea antrenamentelor, sunt foarte tari şi mi-a zis o chestie... 'O zic acum, dar unii jucători sunt prea sensibili, la o ieşire critică a patronului, trebuie să fii câine'.

Am discutat cu el din nou şi a spus că nu s-a plâns el de antrenamente. El nu a vorbit cu Şumudică, au vorbit doar o dată o chestie care nu avea legătură cu fotbalul chiar când a venit el la noi", a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.