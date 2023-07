Ana Bogdan (30 de ani, 57 WTA) va părăsi ediția 2023 a turneului de la Wimbledon cu un gust amar. Deși a bifat cel mai lung parcurs al carierei, în această competiție, sportiva din Sinaia a avut parte de un meci de anduranță în turul al treilea, cu Lesia Tsurenko.

Împinsă la maximum, sportiva din țara noastră va trebui să treacă peste regretul celor cinci mingi de meci ratate în tiebreak-ul setului decisiv, pierdut în cele din urmă cu 20-18.

Ratând calificarea în optimile de finală, Ana Bogdan a pierdut suma de €88.905, diferența dintre premiul pe care l-a câștigat, €99,433 și cecul pe care îl va încasa Lesia Tsurenko, pentru accederea în faza ultimelor 16 jucătoare, €153,244.

În startul manșei secunde, Anei Bogdan i s-a făcut rău și a cerut intervenția medicului, care i-a luat tensiunea pe terenul de joc.

A real heartbreaker for Ana today. She came out and aggressively took the 1st set. Then Lesia was able to fight back to level it and force the decider. The 3rd set was almost a separate match. Lesia became hurt and very passive and Ana got super tired and looked to have her… pic.twitter.com/Myg0I1kJbv