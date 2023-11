Echipa Italiei a câştigat duminică seara Cupa Davis 2023, în oraşul spaniol Malaga, unde a avut loc turneul final al competiţiei masculine de tenis pe echipe naţionale, după ce a învins în finală Australia, cu scorul general de 2-0, scrie AFP.

Reprezentanţii Italiei s-au impus după cele două meciuri de simplu, în care Matteo Arnaldi (44 ATP) l-a învins în trei seturi, 7-5, 2-6, 6-4, pe Alexei Popyrin (40 ATP) după două ore şi jumătate de joc, iar apoi Jannick Sinner (4 ATP) a câştigat facil, după o partidă de o oră şi jumătate, în două seturi, 6-3, 6-0, în faţa lui Alex De Minaur (12 ATP).

Never too late for the fans ????#DavisCupFinals pic.twitter.com/CCU5KAZe0b