Premieră absolută în istoria tenisului: Andreeva a reușit inimaginabilul, la 16 ani

Mirra Andreeva (16 ani, 194 WTA) a ajuns la un palmares de 19 victorii și 2 eșecuri, în sezonul 2023.

Parcursul său în turneul WTA 1000 de la Madrid a surprins întregul circuit WTA; jucătoarea din Federația Rusă a devenit prima jucătoare din istoria tenisului care atinge faza optimilor de finală ale unei competiții de calibru WTA 1000.

Această fază competițională nu a fost atinsă oricum de Mirra Andreeva, care a depășit jucătoare de mare calibru pentru a face acest pas posibil.

Leylah Fernandez - finalistă US Open 2021 -, Beatriz Haddad Maia - fost număr 12 WTA -, și Magda Linette - a nouăsprezecea jucătoare a lumii au fost adversarele învinse de Andreeva în minimum de seturi.

16-year-old Mirra Andreeva makes history as the youngest player to reach round 16 at a WTA 1000 tournament with a 16-0 pro record this season

Andreeva will face off against Aryna Sabalenka at the Caja Magica today

