Pericolul uriaș pentru care Simona Halep ar putea să dea în judecată Federația Internațională de Tenis

Declarațiile făcute de Simona Halep pentru Tennis Majors au conturat o aură de nedreptate comisă de Federația Internațională de Tenis în jurul dublei campioane de Grand Slam din țara noastră.

Sportiva din Constanța a afirmat că nu dorește tratament special, dar insistă să fie judecată, în contextul în care ITF i-a amânat audierea de mai multe ori, în ciuda faptului că regulamentul îi acordă dreptul de a-și prezenta dovezile prin care s-ar arăta nevinovată de consumul substanței interzise, Roxadustat.

Simona Halep: „La vârsta asta, e dificil să pierzi timp, pentru că te temi de accidentări. E mai riscant atunci când nu joci meciuri oficiale.”

În baza regulamentului neaplicat, Simona Halep s-ar putea gândi chiar să dea în judecată Federația Internațională de Tenis, întrucât aceasta nu i-a onorat dreptul de a solicita o audiere rapidă.

Cu precădere în situația unei accidentări suferite de româncă în această perioadă de așteptare care numără deja mai mult de șapte luni, câștigătoarea Roland Garros și Wimbledon ar avea suficiente motive pentru a lua în calcul această opțiune juridică.

„La vârsta asta, cred că e foarte dificil să pierzi zile, săptămâni și luni, pentru că te temi de accidentări. Atunci când nu joci meciuri oficiale, e mai riscant.

Când timpul trece așa, fără activitate, e mai greu să revii,” a dezvăluit Simona Halep, în interviul acordat Tennis Majors.

Halep afirmă că poate să revină la nivel înalt, în circuitul WTA

„Vreau să revin în tenis, să joc pentru cele mai importante titluri. Am muncit, am continuat să joc, având speranța că procesul va fi soluționat.

Am avut multe amânări, care nu m-au ajutat cu concentrarea, dar am dat ce am avut mai bun, rămânând concentrată, pe cât posibil.

Tenisul a fost viața mea, până acum și simt că vreau să mai joc. Îmi doresc să ating nivelul din trecut, sau chiar un nivel mai înalt, dacă va fi posibil. Lucrez la asta și știu că îmi va fi greu, pentru că am opt luni fără meci oficial, dar cred cu tărie că, dacă voi munci din greu, pot să ajung din nou la un nivel înalt,” a declarat Simona Halep pentru aceeași sursă.

Stere Halep, declarații despre Simona Halep (17.04.2023)