Paula Badosa (25 de ani, 56 WTA) - fost număr 2 mondial - a dezvăluit pentru WTA modalitatea prin care a abordat începuturile grele de carieră, în care incertitudinile financiare au fost nenumărate.

Sportiva iberică a declarat că prețuiește educația și consideră dezvoltarea personală la fel de importantă precum parcursul său în tenisul mondial.

Paula Badosa: „Vreau să fiu mai mult decât o simplă jucătoare de tenis.”

„Educația e foarte importantă pentru mine, e cheia. Suntem tenismeni, dar asta nu e suficient. Vreau să fiu mai mult decât o simplă jucătoare de tenis. Vreau să știu mai multe, să fac mai multe.

Am început să joc tenis la șapte ani și am simțit că e ușor pentru mine. M-am gândit că sunt bună la asta.

De atunci, nici măcar nu am încercat alte sporturi. A fost dragoste la prima vedere între mine și tenis,” a punctat Badosa, în interviul acordat WTA.

Badosa a continuat, povestind cum se străduiește să joace rolul celui mai bun model posibil pentru sora sa mai mică cu zece ani.

„Știam cât de dur și cât de scump e să fii jucător profesionist; nu e pentru toată lumea, iar eu provin dintr-o familie modestă.

Paula Badosa, despre sora sa mai mică cu zece ani: „Îi sunt ca o a doua mamă.”

Am fost mereu independentă și nu am vrut să mă ajute prea mult. Încă de la 15 ani, am preluat partea financiară a lucrurilor... desigur, m-am chinuit cu cheltuielile, dar am făcut toate astea pe cont propriu, pentru că nu am vrut să pun asupra umerilor lor această greutate.

Până când nu am intrat în top 100, am fost foarte stresată de componenta economică a carierei,” a dezvăluit Paula Badosa, în seria intitulată „Călătoria mea,” publicată pe canalul oficial de YouTube al circuitului WTA.