Genie Bouchard, dezvaluiri incredibile despre cea mai neplacuta intalnire romantica: "Imi venea sa vomit, pana la urma am sarit peste partea asta"

Genie Bouchard a povestit cum a decurs cea mai nefericita experienta avuta la o intalnire romantica.

La cateva zile dupa ce a lansat portretul barbatului potrivit pentru un rendez-vous, Eugenie Bouchard a povestit cum a decurs cea mai groaznica intalnire romantica din viata ei.

"Odata am iesit la o intalnire si ne-am dus pe plaja. Sufeream de o intoxicatie alimentara si alergam sa vomit la baie din 20 in 20 de minute. A fost un dezastru total, ma simteam cu adevarat rau. La sfarsit, am decis sa sarim peste cina si m-a insotit acasa. A fost, realmente, cea mai nasoala intalnire pe care am avut-o," s-a confesat Genie Bouchard, potrivit oktennis.it.

Ce recomanda un barbat pentru a putea iesi o intalnire cu Genie Bouchard? "Sa aiba piscina in curtea casei, sa adore sa planifice intalniri surpriza si sa nu se uite la televizor. Cei care se incadreaza in aceste cerinte sa ma caute", a spus Bouchard in cadrul unui joc pe intenet.

In perioada de autoizolare, Eugenie Bouchard a lansat o campanie caritabila prin care un fan care a donat 85,000 de dolari o va putea insoti pe Genie, alaturi de un prieten la un Grand Slam al anului 2021, intr-o calatorie in care le vor fi asigurate costurile zborurilor, cazarilor, biletelor la meci si pretul intalnirii de o seara cu jucatoarea din Canada.