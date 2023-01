Numărul 1 ATP, Carlos Alcaraz va rata Australian Open 2023. Reacția tânărului de 19 ani

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) și-ar fi putut bifa a treia participare în Openul Australian, în ediția 2023 a Grand Slam-ului de la Melbourne, dar o accidentare suplimentară l-a împiedicat din a-și îndeplini această dorință.

Cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie a petrecut o mare parte a presezonului pentru a-și grăbi procesul de vindecare a rupturii abdominale care l-a forțat să rateze Turneul Campionilor și Cupa Davis, derulate în noiembrie 2022.

„În timpul presezonului, m-am accidentat din întâmplare, într-o mișcare nenaturală efectuată în timpul unui antrenament. De această dată, e vorba despre mușchiul semimembranos, la nivelul piciorului drept.

Am muncit din greu să revin la cel mai bun nivel al meu, înainte de Australian Open, dar, din păcate, nu voi fi apt de joc. E dur, dar trebuie să fiu optimist, să mă recuperez și să privesc înainte. Ne vedem în 2024,” a declarat Carlos Alcaraz, anunțându-și fanii de vestea tristă.

În consecință, Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) ar putea deveni principalul favorit la câștigarea trofeului, cel puțin potrivit ordinii capilor de serie, întrucât Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) - cel mai titrat jucător din istoria competiției, cu nouă titluri - va participa la rândul lui.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK