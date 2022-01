Novak Djokovic, prima apariție publică după expulzarea din Australia! Unde a fost surprins sârbul

Autoritățile din Australia i-au anulat viza lui Djokovic după ce nu a putut face dovada vaccinării sau a trecerii prin boala COVID-19, astfel că liderul mondial a fost nevoit să absenteze la Australian Open și s-a întors în Serbia.

Djokovic s-a întors în Serbia în urmă cu două zile și a evitat fanii sau jurnaliștii care îl așteptau la aeroport. Publicația Blic anunță că Nole a mers să-și vadă familia, iar astăzi a fost prezent la Biserica Ruzica din Belgrad, unde a participat la slujbă.

Ulterior, Djokovic a mers la magazinul din incinta bisericii, a aprins câteva candele și s-a rugat pentru cei dragi, scrie sursa citată.

Un fan chiar s-a pozat cu Novak Djokovic în fața bisericii și a postat fotografia pe rețelele sociale.

Sorry guys, those pics in previous tweet were not from today, but this one is. Taken by my friend in front of the church "Ruzica" in Belgrade, after the service. #WeStandWithNovak pic.twitter.com/VtI7jTBl9k