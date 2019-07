NOVAK DJOKOVIC, CAMPION LA WIMBLEDON | Federer: "Voi avea nevoie de timp ca sa-mi revin! Dar voi lupta in continuare pentru trofee!" Promisiunea lui Federer

Novak Djokovic a castigat pentru a 5-a oara in cariera titlul de la Wimbledon. Tenismenul sarb l-a invins pe Federer la capatul unui meci dramatic, care a durat 5 ore. Djokovic s-a impus la super tie-break, dupa ce scorul in setul decisiv a fost 12-12!

Roger Federer: "Vreau sa fiu o sursa de motivatie! Voi continua sa joc"

"Voi incerca sa uit aceasta finala (rade). A fost un meci mare. A fost lung, a avut de toate. Am avut sansele mele. Am jucat un tenis de mare clasa. Felicitari, Novak, ai jucat grozav. Sper sa fie o motivatie pentru alti oameni ce fac eu la varsta mea. Voi avea nevoie de timp sa imi revin, sa ma recuperez, dar ma simt bine, am dat totul, nu as fi putut sa dau mai mult. Vreau sa joc in continuare la un nivel inalt. Familia si-ar fi dorit sa castig, nu vor fi multumiti cu farfuria, ei sigur voiau acea chestie aurie (rade), dar ii iubesc pe toti", a spus Roger Federer.