Inconstanța nu mai este numele jocului pentru Alexander Zverev. Semifinalist la Roland Garros, în 2022, tenismenul german a fost forțat să se retragă din semifinala cu Rafael Nadal, din cauza unor multiple rupturi de ligament la nivelul gleznei.

Cu rezultate oscilante la revenirea în circuit, jucătorul german - criticat de Boris Becker, înainte de a ajunge la Paris - a reușit să pătrundă în faza sferturilor de finală, unde va avea o șansă bună să intre în careul de ași, întrucât îl va înfrunta pe Tomas Martin Etcheverry, din Argentina, număr 49 ATP.

Brilliant Sascha ????/????

Alexander Zverev sees off Grigor Dimitrov 6-1 6-4 6-3 and reaches his ninth career quarter-final in a Grand Slam tournament! #RolandGarros | @AlexZverev pic.twitter.com/kvyuRMbs8o