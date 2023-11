Iga Swiatek (22 de ani, 1 WTA) a semnat cea mai impresionantă serie de prestații înregistrate vreodată de o jucătoare în Turneul Campioanelor.

În 51 de ani de istorie, întrecerea nu s-a încheiat niciodată cu o campioană care a cedat doar 20 de game-uri pe parcursul celor cinci partide jucate.

Iga Swiatek breaks the record for the fewest games lost en route to winning the WTA Finals title.

Before today, Justine Henin held the record with 34 games lost en route to the title in 2007.

Iga shattered the record with just 20 games lost this week.

History. ????????❤️ pic.twitter.com/hLGUuOLJOi