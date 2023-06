Echipa de dublu feminin germano-japoneză, formată din Aldila Sutjiadi și Miyu Kato a fost descalificată din turneul de la Roland Garros pentru lovirea unui copil de mingi.

A fost o minge trimisă de sportiva asiatică din partea opusă a terenului, cu înălțime, care a lovit una dintre copilele de mingi.

Miyu Kato a primit o explicație incredibilă din partea arbitrului și supervizorului

Descalificarea a survenit după insistențele adversarelor Marie Bouzkova și Sara Sorribes Tormo, făcute la adresa supervizorului.

La câteva săptămâni după moment, japoneza Miyu Kato a dezvăluit că arbitrul și supervizorul i-au explicat că durata plânsului copilei de mingi a jucat un rol exponențial în luarea deciziei.

„Arbitrul și supervizorul mi-au spus: 'Dacă copilul de minge ar fi fost băiat, nu ar fi fost nicio problemă'. Mi-au mai explicat că din moment ce fata a plâns mai mult de 15 minute, au trebuit să ia o decizie. Mi-au spus că, dacă ar fi plâns câteva minute, totul ar fi fost bine. Mi-au mai zis că, dacă mingea i-ar fi lovit picioarele sau brațele, nu m-ar descalifica.

Am fost foarte dezamăgită, am petrecut câteva ore în vestiar, singură, nu am vrut să mă uit pe rețelele de socializare și nu am vrut să vorbesc cu nimeni. A trebuit să merg la testul anti-doping, așa că am așteptat acolo singură,” a spus Kato pentru Punto de Break, amintindu-și de momentul nefericit, care i-a încheiat abrupt parcursul în proba de dublu feminin.