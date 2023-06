Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa și-au oficializat relația amoroasă, prin publicarea mai multor imagini pe rețelele sociale.

Cu câteva zile în urmă, cei doi și-ar fi schimbat pozele de profil ale conturilor Spotify cu portretul celeilalte persoane.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa giving us a glimpse of their trip in Dubai

???????? pic.twitter.com/0F7DoQxxFd