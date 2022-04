Momentul în care Ion Țiriac a fost aruncat în apă! "Vă rog să vă scoateți tot ce aveți în buzunare!"

Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați oameni din România, are nenumărate conexiuni cu sportul românesc. E asociat mereu cu tenisul, dar puțină lume știe că a participat și cu naționala de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1964, la Lake Placid.

Reprezentativa din care făcea parte și Țiriac a ocupat locul 12. Manager după retragere al multor mari jucători de tenis, Ion Țiriac a devenit în 1998 șef al Comitetului Olimpic Român (COR), actualul COSR. A stat în funcție până în 2004, după Jocurile Olimpice de la Atena, ediție la care canotajul românesc a cucerit trei medalii de aur: la 8 plus 1, două rame și două vâsle.

"Botezul" lui Ion Țiriac

Elisabeta Lipă făcea parte din ambarcațiunea de opt plus alături de Georgeta Andrunache, Aurica Barascu, Rodica Maria Florea, Liliana Gafencu, Elena Georgescu, Doina Ignat, Ioana Cristina Rotaru și Viorica Susanu. Lipă a povestit un episod interesant petrecut alături de Ion Țiriac. Fostul tenismen era pe atunci șef al COR și a acceptat "botezul" inițiat de canotoarele de aur ale României.

"În canotaj se face ”botezul”. Fie că ești sportiv și te răstorni, fie că ești antrenor și te aruncă sportivii. Domnul Țiriac era președintele COR. Am câștigat, am trecut de protocol, l-a sunat președintele țării, domnul Ion Iliescu, a venit cu telefonul la noi, la sportive și am primit felicitările la cald de la domnul Iliescu.

"Domnul Țiriac ne aștepta la ponton, ca să ne felicite. Când m-a luat în brațe, i-am șoptit la ureche: ”Vă rog să vă scoateți tot ce aveți de valoare în buzunare, pentru că noi vă aruncăm în apă”. Iar el zice: ”Aoleo, dar eu nu știu să înot!”. Zic: ”Nu are nimic, vă salvăm noi”. Iar el se gândește și spune: ”Știi ceva? La câtă bucurie mi-ați făcut, puteți să mă și înecați!”. Și aia a fost! L-am aruncat în apă pe domnul Ion Țiriac!", a povestit Elisabeta Lipă, potrivit playsport.ro.

După retragerea din activitate, Elisabeta Lipă a fost șefă a CS Dinamo, ministrul Sporturilor, iar în prezent este președinte la FR de canotaj.