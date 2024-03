Prezentă la aeroport, Simona Halep a fost întrebată și despre fostul său antrenor, Patrick Mouratoglou. Francezul a fost cel care i-a recomandat sportivei din România să ia suplimentele pentru care a fost suspendată și din cauza cărora absentează din tenis de mai bine de un an și jumătate.

Simona Halep: "Patrick Mouratoglou n-a făcut-o cu rea intenție, dar a fost o greșeală pe care am plătit-o foarte scump"

Deși spune că Patrick Mouratoglou nu a avut nicio intenție negativă când i-a recomandat suplimentele respective, Halep subliniază că din cauza greșelii fostului său antrenor a avut serios de suferit.

"Așa este. Echipa, implicit și el, mi-a recomandat aceste suplimente. Sunt convins că n-a făcut-o cu rea intenție, dar a fost o greșeală pe care am plătit-o foarte scump, însă a fost o greșeală. Nicio intenție de doping", a spus Simona Halep, la aeroport.

Patrick Mouratoglou, pus la zid de americani în cazul Simonei Halep

Presa din Statele Unite a dezbătut pe larg subiectul, luându-l la țintă pe Patrick Mouratoglou, considerat principalul vinovat pentru situația în care s-a aflat jucătoarea din România.

"S-a făcut dreptate? Da! Simona și-a declarat nevinovăția din prima clipă. Și-a strigat inocența în toate aceste luni lungi, care au reprezentat un coșmar pentru ea. Dar acum poate, în sfârșit, să îmbrățișeze din nou instanța. Toți cei care au numit-o dependentă de droguri, dopată și necinstită vor trebui acum să se mai gândească. Simona a câștigat", au scris jurnaliștii de la Tennis World USA.

Principalele declarații ale Simonei Halep după decizia TAS

...despre decizia TAS: "Am primit foarte bine vestea. A fost o veste minunată, așa cum visam. Așa a trebuit să fie. Adevărul a ieșit la suprafață. În sinea mea mereu am știut că nu am făcut nimic și nu am luat niciodată o substanță interzisă și nici nu am avut această intenție. Mă bucur că s-a judecat corect și că pot să joc tenis"

...despre prima reacție avută după decizia TAS: "M-am bucurat foarte mult. Pot să spun că am avut și lacrimi. Am așteptat foarte mult aceste verdict. Îmi doream foarte mult să fie așa pentru că acesta e adevărul"

...despre presiunea fanilor, care își vor dori din nou trofee: "Presiunea nu va mai fi negativă în niciun sens. Le mulțumesc faorte mult pentru încrederea necondiționată, a fost chiar ceva unic. Le mulțumesc și sponsorilor pentru că m-au susținut și n-au crezut nicio clipă în ceea ce s-a întâmplat. Românilor ce să spun? A fost o susținere necondiționată care m-a ajutat să lupt până la capăt să arăt adevărul"

...despre trofeul pe care și-l dorește: "De Grand Slam? Oricare, nu contează. Acum visăm, așa că să ne trezim la realitate. Va trebui să o iau pas cu pas pentru că o să fie o întoarcere destul de dificilă"

...despre mesajele primite: "Chris Evert mi-a scris primul mesaj. Apoi, multe alte fete din circuit. Le mulțumesc foarte mult. Susținerea lor a continuat extrem de mult. Au crezut necondiționat în mine și ăsta e un lucru deosebit. Nu o să împărtășesc mesajele primite, dar au fost toate foarte frumoase"

...despre primul turneu la care vrea să participe: "Așa îmi doresc, să particip la turneul de la Miami. Dar acum doar ce am ajuns și am nevoie de două-trei zile pentru a mă pregăti mental. A fost o pregătire bună până acum, dar, ținând cont că nu am jucat un an și șase luni aproape un meci oficial, va fi destul de dificil să reîncep, însă am tot timpul din lume și o voi lua pas cu cap"

...despre JO 2024: "Și eu îmi doresc foarte mult să particip la Jocurile Olimpice de la Paris, dar cred că șansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dacă până atunci voi reuși să câștig câteva meciuri, voi avea o șansă în plus".

...despre noul staff și posibilitatea de a lucra din nou cu Darren Cahill: "Nu m-am gândit la acest lucru, dacă voi mai colabora cu Darren Cahill. A fost o susținere necondiționată din partea lui, așa e. Am avut o relație antrenor-sportiv deosebită. M-a sfătuit, m-a învățat anumite lucruri și îi mulțumesc din suflet. Și în momentele acestea a fost foarte, foarte apropiat și mă ajută să gestionez acum întoarcerea. Bineînțeles că au fost colaborări foarte bune și cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren a fost specială și am avut cele mai bune rezultate. Nimic nu e exclus, o să mă gândesc bine și o să aleg"