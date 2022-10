"Mai degrabă ești frumușică în top 20, decât urâtă și numărul 1" Sorana Cîrstea, dezvăluiri incredibile. Ce a mai spus tenismena

Sorina Cîrstea are 1236 de puncte și se află pe poziția 38 WTA. În cadrul unui postcast, românca a dezvăluit mesajele cel puțin "interesante" pe care le primea de la sponsori.

„Îmi aduc aminte când aveam contract cu Adidas. Tot timpul îmi spuneau, având în vedere că arăt binișor pentru o sportivă, că ’Mai degrabă arăți bine și ești în top 20, decât să nu arăți bine și să fii numărul 1’.

Când ești în top 20, oricum ești văzută, ești sus și stă lumea la fiecare turneu. Așa că îmi spuneau: ’Mai bine ești frumușică și în top 20, decât mai puțin frumoasă și numărul 1’.

Vă dați seama, au și ei cotele lor, e o piață”, a spus Sorana Cîrstea în cadrul podcastului "La Fileu".

Ce și-a cumpărat Sorana Cîrstea după sfertul de finală jucat la Roland Garros, la vârsta de 19 ani

„Apropo de bani, suma câștigată la Roland Garros a fost cea mai mare, până în acel moment. 125,000 (de euro). În fiecare zi treceam pe lângă un magazin de firmă faimos, franțuzesc, de genți, pe Champs-Élysées, în fine... în fiecare zi îmi fugeau ochii acolo.

Țin minte că i-am zis eu tatălui meu că, dacă voi câștiga turneul, vreau să-mi iau și eu o geantă. Tata mi-a zis: 'ok, acum ai avut o săptămână foarte bună, hai să mergem să îți iei geantă.'

Și îmi aduc aminte că am intrat în magazin și am cerut să-mi arate cea mai ieftină geantă, deși eu câștigasem o sumă colosală. A fost prima geantă de firmă pe care am cumpărat-o. Mi-am luat-o pe cea mai ieftină, o port foarte mândră și-n ziua de astăzi,” a declarat Sorana Cîrstea, în podcastul „La fileu.”