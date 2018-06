Konta a RABUFNIT din nou pe teren: "Intelegi asta?" Scene incredibile la Nottingham

Johanna Konta e din nou in centrul unui scandal imens.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Konta a peirdut cu Ashleigh Barty in finala de la Nottingham, iar la final a refuzat sa dea mana cu arbitrul de scaun.

Mai mult, jucatoarea britanica a catalogat drept o "gluma" prestatia centralului de scaun care a oficiat partida.



In setul al treilea, Konta s-a apropiat de arbitru si a rabufnit: "E absolut o gluma. Tu iei decizii care ne afecteaza vietile. Intelegi asta?", a spus Konta.

Din acel moment, Konta a mai castigat un singur punct, iar Barty a castigat trofeul de la Nottingham inaintea participarii la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului.

Konta a picat pana pe 22 in clasamentul WTA, dupa ce in urma cu un an era pe locul 4, dupa doua semifinale consecutive la Wimbledon.

Konta a fost implicata in scandalul monstru de la FED Cup anul trecut la Mamaia, cand a acuzat publicul roman si pe Ilie Nastase de abuz verbal.