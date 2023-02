Jelena Ostapenko se pregătește pentru începerea turneului WTA 500 de la Doha (13-18 februarie). În sezonul anterior, sportiva letonă a atins faza semifinalelor în această competiție și a ieșit campioană în competiția de calibru WTA 1000 de la Dubai.

La 25 de ani, Ostapenko ocupă locul 12 în clasamentul mondial și se bucură de un start promițător de sezon, în urma sfertului de finală jucat în primul Grand Slam, Australian Open.

Pregătind o sesiune de antrenament cu Petra Kvitova, la Doha, Jelena Ostapenko a decis să își schimbe look-ul și să adopte o coafură intrigantă, neobișnuită din partea sa.

Letona și-a împletit părul și l-a vopsit, arătând că trece printr-o perioadă în care este dispusă să schimbe cu ușurință lucruri atât în abordarea sa în tenis, cât și asupra vieții personale.

.@JelenaOstapenk8 during her practice session with Petra Kvitova on Saturday in Doha pic.twitter.com/4XFe3kZFFs