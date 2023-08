Jaqueline Cristian, salt de 20 de locuri în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian a făcut un salt de 20 de poziţii în clasamentul WTA şi se află săptămâna aceasta pe locul 102, după ce a reuşit să atingă semifinalele turneului de la Praga, încheiat luni cu victoria japoneze Nao Hibino.

Cea mai bine clasată reprezentantă a ţării noastre în această ierarhie rămâne Sorana Cîrstea - locul 31 (+1), urmată de Irina-Camelia Begu - locul 39 (+3).

Simona Halep se află în continuare în stare de suspendare după un control antidoping pozitiv în timpul US Open 2022, ocupă locul 58, mai jos cu două poziţii faţă de săptămâna precedentă.

Poloneza Iga Swiatek rămâne liderul clasamentului WTA, urmată de belarusa Arina Sabalenka şi de americanca Jessica Pegula, care a urcat pe poziţia a treia, făcând rocadă cu kazaha Elena Rîbakina.

