Manchester City a trimis superoferta și e încrezătoare că jucătorul va semna!

La echipa de pe „Etihad” au venit până acum, în fereastra curentă de transferuri, doi internaționali croați: Josko Gvardiol, pentru 90 milioane de euro, de la Red Bull Leipzig, dar și Mateo Kovacic, pentru 29.1 milioane de euro, de la Chelsea.

Acum, Manchester City nu vrea să-l piardă pe Bernardo Silva, curtat de FC Barcelona. „Cetățenii” i-au spus deja NU catalanilor și au trimis o ofertă către portughez pentru a-i prelungi înțelegerea, așa cum anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Italianul a mai scris pe Twitter că Manchester City e încrezătoare de faptul că Bernardo Silva își va dori să continue la campioana Angliei și va semna, în cele din urmă, noua înțelegere propusă de „cetățeni”. Contractul ibericului expiră la finele sezonului 2024/25.

Understand Manchester City new deal proposal has now been officially sent to Bernardo Silva. ????????????????

As revealed last week, City told PSG and Barça with formal message that they will NOT negotiate for Bernardo.

City are confident to get Bernardo’s final green light to new deal. pic.twitter.com/zt0N4H3H1k