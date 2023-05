Irina Begu (32 de ani, 35 WTA) a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Madrid, după o victorie scor 6-4, 6-4, obținută în detrimentul Ludmilei Samsonova.

La finalul partidei, sportiva din București a apreciat prezența românilor veniți să o susțină și a întrerupt interviul în limba engleză pentru a le transmite un mesaj direct conaționalilor din zona Madridului.

Here is Irina Begu's on-court interview after her R4 victory over Liudmila Samsonova to make the QF in Madrid. pic.twitter.com/1z0TSoYMCk