Irina Begu, inspirată la Madrid: câți bani primește pentru calificarea în 16-imile de finală

Chiar dacă Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Gabriela Ruse au părăsit competiția WTA 1000 de la Madrid, România rămâne reprezentată de prezența Irinei Begu (35 WTA), în faza 16-imilor de finală.

Sportiva din București a depășit-o pe cehoaica Muchova Karolina (52 WTA), scor 6-4, 7-5, într-o oră și cincizeci și trei de minute. €48,835 va primi Irina Begu, pentru accederea în faza ultimelor 32 de jucătoare.

Câte două break-uri a semnat Begu pe serva Muchovei pentru a reuși calificarea în runda următoare, în care va avea ocazia de a răzbuna eșecul Anei Bogdan, deoarece o va înfrunta tocmai pe Shelby Rogers, jucătoarea care a eliminat-o pe Bogdan, scor 6-2, 6-2.

Întâlnirile directe dintre Irina Begu și Shelby Rogers indică palmares negativ pentru jucătoarea română, scor 1-2.

