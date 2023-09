Iubitul Soranei Cîrstea, Alexandru Ion Țiriac a publicat o imagine alături de Aryna Sabalenka (25 de ani) pe contul său de Instagram.

Acesta a pus pe fundal piesa ”We Are The Champions”, a trupei Queen, în ciuda faptului că bielorusa a cedat finala US Open 2023, în fața americancei Cori Gauff, scor 2-6, 6-3, 6-2.

Iubitul Soranei Cîrstea se bucură de schimbarea liderului mondial în tenisul feminin

„Felicitări noului număr 1 mondial, domnișoara Aryna Sabalenka din Belarus,” a scris Alexandru Ion Țiriac, într-un Instastory.

Ediția 2023 a Openului American a marcat și cel mai lung parcurs reușit de Sorana Cîrstea în turneul de la Flushing Meadows.

Cum a felicitat-o Alexandru Ion Țiriac pe Sorana Cîrstea, pentru calificarea în sferturile US Open 2023

Pentru calificarea în sferturile de finală, Sorana Cîrstea (33 de ani) a fost apreciată și lăudată public de Alexandru Ion Țiriac, prin intermediul aceleiași platforme.

Discret atunci când vine vorba despre viața privată, fiul lui Ion Țiriac nu s-a mai abținut după performanța spectaculoasă obținută de partenera sa și a postat un mesaj pe contul de Instagram.

„28 de ani de antrenamente, peste 25 de accidentări serioase. N-a avut Crăciun, zile de naștere sau Revelion. A călătorit peste 1.000.000 de kilometri.

O viață presărată cu lacrimi, dureri, îndoieli, înfrângeri grele! Și vine un moment în călătoria ei când acest zâmbet din suflet face ca totul să merite. Ceea ce ai reușit este întârziat și pe deplin meritat!”, a scris omul de afaceri.