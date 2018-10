Daniel Ghita il ameninta pe Morosanu! "Daca nu are curaj sa lupte cu mine, sa se retraga"

Morosanu si Daniel Ghita par sa nasca o noua rivalitate.

Daniel Ghita a castigat meciul cu Poturak, disputat la 4 ani de la ultima sa confruntare in ring. Dupa meci, Ghita l-a provocat pe Catalin Morosanu, despre care spune ca "se crede bine cotat", si cu care vrea sa lupte in finalul acestui an sau in startul lui 2019.

"As dori sa lupt cu Cătălin Moroșanu, care se considera un sportiv de renume, un sportiv foarte bine cotat. Daca are curaj sa se lupte cu mine, il astept in ring. Daca nu are curaj, sa se retraga", a fost mesajul lui Daniel Ghita.

Morosanu a obtinut anul acesta doua victorii importante, in fata lui Freddy Kemayo, in gala de la Bucuresti, si cu turcul Mehmet, in gala de la Piatra Neamt. "Moartea din Carpati" a declarat dupa ultimul meci ca mai vrea sa faca 1-2 meciuri si apoi sa se retraga.

Momentan, luptatorul din Iasi nu a raspuns provocarii lui Daniel Ghita, insa cel mai probabil un meci intre cei doi va urma sa aiba loc cat de curand.