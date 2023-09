Echipa Spaniei a pierdut în fața Cehiei și Serbiei, învingând fără utilitate matematică selecționata sud-coreeană, în faza grupelor Cupei Davis, premergătoare turneului final din noiembrie.

Serbia a contribuit la eliminarea Spaniei din ediția 2023 a Cupei Davis

După ce Rafael Nadal a declarat că și-ar dori să joace tenis în acest an, cu condiția ca echipa țării sale să reușească accederea la turneul final, Novak Djokovic a luat decizia care a surprins o parte a fanilor tenisului și a călătorit de la New York la Valencia, pentru a reprezenta Serbia la doar o săptămână după câștigarea US Open.

Novak Djokovic l-a învins pe ibericul Alejandro Davidovich Fokina, scor 6-3, 6-4, contribuind la victoria Serbiei în fața Spaniei, scor 3-0 la meciuri.

Rafael Nadal, lăsat fără oportunitatea de a reveni în tenis la Cupa Davis

Anumiți fani ai jucătorului din Manacor au vorbit pe rețelele de socializare despre ipoteza conform căreia „Nole” ar fi jucat la Cupa Davis pentru a juca un rol în împiedicarea lui Rafael Nadal de a acumula forma necesară înaintea sezonului 2024, anunțat ultimul din cariera spaniolului.

„Nadal mi-a spus că are ca obiectiv să aibă un obiectiv - acela de a juca pentru Spania la turneul final al Cupei Davis, dacă țara sa va reuși calificarea.

Vă reamintesc, țelul meu nu a fost să îl conving să vină. El a fost cel care mi-a spus asta,” a dezvăluit David Ferrer, căpitanul nejucător al Spaniei, conform Tennis Channel, la începutul lunii septembrie.