Jaqueline Cristian (25 de ani, 100 WTA) a învins-o pe principala favorită la câștigarea competiției de calibru WTA 125k de la Rouen, Greet Minnen (62 WTA).

Partida jucată în faza sferturilor de finală s-a încheiat în favoarea româncei după minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, înregistrat după o oră și douăzeci de minute de joc.

Jaqueline Cristian, în semifinalele turneului WTA 125k de la Rouen

Grație acestui succes, Jaqueline Cristian a urcat patru locuri în ierarhia LIVE, până pe poziția cu numărul 96.

În penultimul act competițional, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Viktorija Golubic, din Elveția, număr 105 WTA.

Jaqueline Cristian dezvăluie cum a început tenisul datorită Sharapovei

„Tata m-a dus prima dată la tenis. Aveam 4 ani și a fost ideea părinților, tatăl meu fiind un fan al sportului. A fost o distracție totală. Eram mai mulți copii, făceam multe jocuri și m-a făcut să-mi placă.

Junioratul meu a fost cu urcușuri și coborâșuri, pentru că am avut multe accidentări. Nu atât de grave precum aceasta, dar m-au ținut pe bară câteva luni. Făceam și naveta București - Florida, mă antrenam în perioada iernii la Academia Bollettieri și jucam tot felul de turnee prin America.

Am fost o junioară destul de bună. Am fost locul 30 mondial, obțineam rezultate bune constant. Jucam des sferturi, semifinale, câștigam, eram constantă.

Am fost norocoasă și cu Academia Bollettieri, pentru că am văzut ce înseamnă să ai condiții și să te antrenezi ca un profesionist, să ai contact cu jucătorii de top,” a punctat Jaqueline Cristian, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Junioară fiind, am văzut multe jucătoare bune din acea perioadă, inclusiv pe Maria Sharapova. Dacă nu ai aceste condiții și nu poți să îți oferi șansa asta de a progresa, e foarte greu.

Mie mi-a plăcut foarte mult Maria Sharapova. Teoretic, am început tenisul datorită ei, tatăl meu fiind fanul numărul 1 al Sharapovei. Practic, eu de-asta am ajuns la tenis. După aceea, am început și eu să o urmăresc, iar, cu timpul, am început să 'fur' de la fiecare jucătoare,” a mai spus Jaqueline Cristian în „Interviul de 10.”