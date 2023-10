Sezonul 2023 al circuitului WTA se încheie neoficial la Cluj-Napoca, cu ocazia ediției 2023 a Openului Transilvaniei.

Ultima întrecere organizată înainte de Turneul Campioanelor va alinia la start zece românce, printre care Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, dar și experimentata dublistă Monica Niculescu.

And of course Monica Niculescu couldn't have missed the Cluj party!

And she’s bringing the slice ????????#TO2023 https://t.co/9krXNBK4Rt pic.twitter.com/rO3hBr1kxK