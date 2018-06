Ilie Nastase a comentat in stilul caracteristic HUIDUIELILE de pe National Arena: "Daca ma fluierau pe mine?" Cum a raspuns

Ilie Nastase a fost invitatul Simonei Halep la ceremonia de pe National Arena.

Halep a adus trofeul Roland Garros in tara, iar Primaria Capitalei a decis sa organizeze un eveniment pe National Arena. Gabriela Firea a intrat alaturi de Simona pe stadion si i-a predat cheia orasului campioanei de la Paris, moment in care a fost huiduita de cei 20.000 de oameni prezenti. Primarul Capitalei a iesit rapid din arena, iar multimea s-a concentrat pe Simona Halep.

Ilie Nastase a vorbit si el la microfon in fata multumii si spune ca el le-ar fi multumit oamenilor daca il fluierau.

"Daca se anunta evenimentul cu doua-trei zile inainte, stadionul ar fi fost plin. Insa, daca Simona n-ar fi castigat finala, poate ca iarasi ar fi aparut criticii. Este, insa, meritul ei. A avut rabdare, dupa trei finale pierdute, si a primit trandafirul”, a declarat Ilie Nastase in Libertatea.

Intrebat despre momentul in care stadionul a huiduit primarul Capitalei, Nastase a raspuns in gluma: „Erau mai multi oameni de sport pe stadion. Poate putea sa-i dea cheia orasului in alta parte. Cred, nu stiu, nu ma bag. Eu am fost acolo ca invitat al Simonei. Nu m-am dus de capul meu. Daca ma fluierau pe mine, le multumeam. Ce era sa le fac, sa ma pun cu oamenii?”.



