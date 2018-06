Dezvaluiri de ULTIMA ORA din partea lui Tiriac: care este legatura dintre Simona Halep si Nadal! 

Ion Tiriac a vorbit cu presa britanica despre victoria Simonei Halep de la Roland Garros.

Tiriac face comparatii intre Simona Halep si marele Nadal dupa victoriile celor doi de la Roland Garros. Nadal a cucerit al 11-lea trofeu la Paris, in timp ce pentru Simona a fost o premiera in cariera ei.

"Simona e capabila sa piarda in primul tur, la fel cum e capabila sa castige turneul.

A jucat de multe ori prost aici, dar a si castigat. Un mare merit la asta este ca e capabila sa moara pe teren daca trebuie, la fel ca Nadal", a spus Tiriac in Telegraph.

Tiriac e convins ca Halep poate sa castige si la Wimbledon. "Trebuie sa stea un metru in teren si sa loveasca mingea. Centrul ei de gravitate scazut o sa o ajute pe iarba. E mica de inaltime si nu serveste tare, dar in rest are tot ce ii trebuie. Poate sa fie putin cam emotionala, dar are o inima imensa, e o persoana foarte buna. Sunt foarte fericit pentru ca a castigat, la fel de fericit ca si ea", a mai spus miliardarul roman.

Simona Halep va participa la turneele de la Eastbourne si apoi la Wimbledon, LIVE pe www.sport.ro.