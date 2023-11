Iga Swiatek (22 de ani, 2 WTA) a ieșit în evidență înainte de startul Turneului Campioanelor.

Sportiva poloneză a ales să poarte o rochie de culoare roșie, ajungând să fie singura dintre cele opt care nu a purtat alb la ceremonia de deschidere.

Iga Swiatek și-a ironizat rivalele, la Cancun

Întrebată despre acest moment deosebit, care a atras atenția, Iga Swiatek a replicat cu o întrebare retorică, prin care le-a ironizat pe rivale: „Oare urma să ne căsătorim sau ce?”.

„Adevărul este că nu există o poveste în spatele acestei fotografii. Cumpărasem rochia aceea cu câteva luni înainte, iar abia după aceea WTA ne-a trimis un email sugerându-ne ca toate să purtăm alb.

Nu puteam să cred, oare urma să ne căsătorim sau ceva? Am întrebat dacă exista posibilitatea de a nu respecta această regulă, așa că două ore mai târziu ne-au trimis un nou e-mail spunând că fiecare putea să se îmbrace cum dorește.

A fost ceva ciudat, nu am vorbit cu celelalte fete, dar știam că toate planificau să poarte alb. Sunt fericită că am purtat acea rochie, este de la un designer polonez, am iubit-o încă de prima oară când am văzut-o,” a declarat Iga Swiatek, potrivit Punto de break.

Iga Swiatek ocupă locul secund în clasamentul WTA, cu 7795 de puncte. La 22 de ani, jucătoarea din Polonia are patru titluri de mare șlem în palmares, dintre care trei, cucerite pe zgura de la Paris.