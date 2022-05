Liderul WTA a avut nevoie de o oră și treizeci de minute pentru a se califica în optimile de finală la Roland Garros. Astfel, Iga Swiatek a ajuns la a 31-a victorie consecutivă. Spre deosebire de meciurile trecute, când s-a impus fără probleme, jucătoarea din Muntenegru i-a pus câteva probleme polonezei, care și-a adjudecat însă victoria în doar două seturi.

Kovinic a revenit de la 4-1 pentru Swiatek în al doilea set și a trecut la conducere, 5-4, însă liderul a întors rezultatul și a închis meciul. În optimi, poloneza se va duela cu câștigătoarea dintre Zheng, care a eliminat-o pe Simona Halep, și Cornet.

A win’s a win ✅

No.1 @iga_swiatek passes a tricky 6-3, 7-5 test from Kovinic to wrap up her 31st consecutive victory and punch a ticket to the final 16#RolandGarros pic.twitter.com/hzugdJcoTo