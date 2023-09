Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a reușit o calificare miraculoasă în finala turneului de la US Open, revenind de la scorul de 6-0, 5-3 și 15-0, în duelul cu Madison Keys (28 de ani, 17 WTA).

În setul secund, sportiva din Belarus și-a pierdut cumpătul și a spus o serie de cuvinte grele despre oponenta sa, într-un dialog cu persoanele din propria lojă.

Aryna Sabalenka is not happy at all after getting broken in the 2nd set.

Her coach gave her a new racquet and she tried to throw her other racquet back up to him ???? pic.twitter.com/jZKieaCwPP