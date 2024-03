Humbert a câştigat turneul de la Dubai. Al şaselea său trofeu

Humbert l-a învins în finală Alexander Bublik (23 ATP, scor 6-4, 6-3.

"Am jucat la un nivel fantastic pe parcursul întregii săptămâni. Astăzi nu a fost uşor... Chiar nu ştiu, dar am o statistică bună", a spus Humbert când a fost întrebat despre faptul că a câştigat şase finale din şase disputate în circuit. "Am o echipă foarte bună alături de mine".

Ugo Humbert, la al doilea trofeu din acest an

Francezul a mai triumfat în acest an la Marsilia. Anterior, a câştigat turneele Auckland 2020, Antwerp 2020, Halle 2021 şi Metz 2023.

Humbert, care l-a învins în semifinale pe Daniil Medvedev, numărul 4 mondial, va urca luni pe locul 14 în clasamentul ATP, cel mai bun din carieră. El este primul francez în Top 15 după Gael Monfils, în mai 2021.