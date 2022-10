Nicolas Barrientos (35 de ani, 62 ATP în proba de dublu) a avut parte de o pățanie incredibilă în timp ce juca în turneul ATP 250 de la Napoli.

Dublistul columbian și-a găsit lucrurile aruncate în holul hotelului la care era cazat, când s-a întors de la teren, doar ca să afle că organizatorii competiției i-au schimbat hotelul pentru a doua oară de la sosirea sa în orașul napoletan.

Organizatorii l-au lăsat pe Nicolas Barrientos fără cameră de hotel, în timp ce juca în turneul ATP 250 de la Napoli

„Asta mi-a umplut paharul! Cum se poate întâmpla asta într-un turneu ATP 250? Asta nu mi s-a întâmplat nici măcar într-o competiție Challenger.

Să vă povestesc: am ajuns în lobby-ul hotelului după ce am jucat un meci la ora 17 și am găsit toate lucrurile mele și ale soției pe hol, împachetate prost și lăsate pe podea. Mi-am verificat mail-ul și am văzut că am primit un mail în timp ce jucam, care mă informa că trebuie să-mi schimb hotelul. Asta în condițiile în care îmi schimbaseră deja hotelul în a doua zi, de la sosire.

Cred că nici nu trebuie să menționez faptul că terenurile pe care toată lumea le cunoaște sunt la 40 de minute distanță de clubul de tenis. Nu mai spun nimic despre transport, turneul are câteva mașini și îți poți imagina cât de dificil e să ajungi dintr-un loc într-altul.

Nimic din aceste lucruri nu e întâmplător. Organizarea proastă și planificarea turneului au fost imposibil de îndurat. Sper ca ATP-ul să ia măsuri pentru a preveni jucătorii din a mai trece prin astfel de situații, mai ales când acestea apar din cauza aceleiași companii,” a spus Nicolas Barrientos pe Twitter, puternic dezamăgit de tratamentul primit în sudul Italiei.

În aceeași competiție, jucătorii s-au plâns de starea terenului, dar supervizorul a confirmat că partidele pot continua, în ciuda unei denivelări vizibile a suprafeței de joc.