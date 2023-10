Cupa Mondială de rugby 2023 | Ce revenire! Africa de Sud s-a calificat în finală, după un meci spectaculos cu Anglia

Reprezentativa Springboks s-a impus cu scorul 16-15, reușind punctele decisive în ultimele minute de joc.

La pauză, scorul a fost 12-6 în favoarea naționalei europene, iar în minutul 53, englezii și-au mărit avantajul, 15-6, după drop goal-ul reușit de Owen Farrell.

Cu zece minute înainte de final, Africa de Sud a revenit și a micșorat diferența, 15-13, lovitura de grație fiind dată în minutul 78 de către Handre Pollard, care a transformat o lovitură de pedeapsă.

